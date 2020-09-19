شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: عمرو الجنايني ومحمد فضل «فأل شؤم» على الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، ومحمد فضل، عضو المجلس، «وشهم وحش» على الرياضة المصرية.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن «الجنايني وفضل فأل شؤم على الرياضة المصرية منذ تعيينهم من جانب الفيفا، والرياضة وكرة القدم المصرية تمر باسوأ واصعب فتراتها على مدار التاريخ بدليل توقف النشاط وفشل تقنية الفار وزيادة اعتراضات الأندية على التحكيم وزيادة المجاملات لأحد الأندية على حساب باقي الأندية».

وأكد رئيس الزمالك أن «فشل الجنايني وفضل واللجنة الخماسية وصل لدرجة فشلهم في إصدار اللائحة والدعوة للانتخابات والقيام بالمهام المكلفين بها».