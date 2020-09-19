شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: «أبو ريدة» ليس مسؤولًا عن إخفاق المنتخب وظُلم برحيله عن الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، تعرض لظلم كبير برحيله عن رئاسة الجبلاية.
وقال «منصور» إن «أبوريدة» من أعظم رؤساء الاتحاد الذين تعاقبوا على رئاسته على مر التاريخ وهو غير مسؤول عن إخفاق المنتخب في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، لأنه ليس لاعبًا أو مديرًا فنيًا
وأضاف أن «أبوريدة» وفر كل شيء للمنتخب لكن اللاعبين والجهاز الفني هم الذين فشلوا وليس رئيس اتحاد الكرة السابق.
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