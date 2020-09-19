شكرا لقرائتكم خبر عن «كشري»: طارق يحيى ساعدني للفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عبدالمنعم «كشري»، المدير الفني لأسوان، إن طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للزمالك، ساعد «الصعايدة» لتحقيق الفوز الأول في تاريخ لقاءات الفريقين، في المباراة التي جمعتهما، أمس الجمعة، وانتهت بهزيمة القلعة البيضاء بهدف نظيف.

وشدد «كشري» على أن «يحيى» لعب بطريقة هجومية وأخلى منتصف الملعب، مما سهل الأمور على لاعبي أسوان في السيطرة على منطقة المناروات.

وأضاف أن طارق يحيى مدرب كبير، لكن طريقة اللعب سهلت من مهمة فريقه أسوان في الوصول إلى مرمى المنافس.