شكرا لقرائتكم إنبي ضد الإسماعيلي .. حالتين كورونا بصفوف الدراويش قبل مواجهة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر تحليل لـ "رابيد تيست" الذى أجراه لاعبو الإسماعيلى اليوم السبت تنفيذاً لبروتوكول اتحاد الكرة بإجراء هذا التحليل قبل 48 ساعة من أى مباراة ، عن ثبوت حالتين فيروس كورونا فى صفوف الدراويش قبل مواجهة إنبى المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام، ويعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى على رفع الحمل البدنى للدراويش فى التدريبات اليومية بعدما لاحظ انخفاض معدل اللياقة البدنية لأغلب اللاعبين

ويستعيد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه أسامة إبراهيم أمام الفريق البترولى بعد انتهاء الايقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة والعشرين للمسابقة بعدما حصل على الانذار الثالث خلال مشاركته بمباراة الأهلى التى خسرها الدراويش بثلاثية دون رد فى الجولة 26 للمسابقة.

وعبر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه عن أداء اللاعبين برغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء "روح اللاعبين اعتبرها من أهم المكاسب ، بجانب مشاركة اكثر من لاعب كانوا خارج الحسابات فى الفترة الماضية".

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واصل ، اللاعبون بدأو فى استيعاب جانب من خططى ، ومع الوقت سيظهر ذلك على النتائج بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة"، واستكمل مدرب الإسماعيلى "معدل أعمار اللاعبين جيد للغاية هم فقط يحتاجون لمزيد من الانسجام ، سأسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج الأزمة الأهم للفريق وهو غياب الفاعلية الهجومية رغم السيطرة على مجريات اللعب.

واختتم ريكاردو حديثه قائلا "لدينا أمور مهمة هذا الموسم وهو تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى واعد الجماهير بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير تماما الموسم الجديد".

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 فى المركز الثالث للدورى، كما يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 31 في المركز العاشر بجدول الدوري .

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 7 عن طريق محمد سمير لكن نجح المقاولون في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمى.