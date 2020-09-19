حسام عاشور: مبروك جمهور الاهلي العظيم ولعيّبته الرجالة الدوري 42

جدة - عمرو شويل وجه حسام عاشور قائد الأهلي السابق التهنئة لجمهور الفريق بالتتويج ببطولة الدوري التي حصدها الأهلي رسمياً أمس ، وكتب عاشور عبر حسابه على موقع إنستجرام : مبروك لجمهور الأهلي العظيم ولعيبته الرجالة البطولة الـ42، وحسم الاهلي لقب الدوري رسمياً أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، ويأتى هذا القرار بسبب موقف الثنائى الأخير من القلعة الحمراء وتمردهما على النادى.



حسام عاشور

ويخوض فريق الاهلى فى الثامنة من مساء اليوم ،السبت، واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم عندما يلتقى مع نظيره مصر المقاصة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما حسم بطولة الدورى الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف ، ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما إستقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً ، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 إنتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

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موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري والقنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الاهلى ومصر المقاصة اليوم على الهواء مباشرة مع وجود أستوديو تحليلى قبل المباراة وبعدها.



موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري والقنوات الناقلةويرغب المارد الأحمر فى الفوز على الفريق الفيومى "المقاصة" خلال موقعة الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد وعلى رأسها التركيز فى منافسات دورى أبطال أفريقيا حيث يستعد الفريق لنصف نهائى البطولة أمام الوداد المغربى كما يرغب الأحمر فى استعادة ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل السلبى فى الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بجانب رغبة الفريق فى تحقيق أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.