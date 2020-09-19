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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري والقنوات الناقلة



يخوض فريق الاهلى فى الثامنة من مساء اليوم ،السبت، واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم عندما يلتقى مع نظيره مصر المقاصة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما حسم بطولة الدورى الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف ، ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما إستقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً ، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 إنتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري والقنوات الناقلة



وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الاهلى ومصر المقاصة اليوم على الهواء مباشرة مع وجود أستوديو تحليلى قبل المباراة وبعدها.





موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري والقنوات الناقلة

ويرغب المارد الأحمر فى الفوز على الفريق الفيومى "المقاصة" خلال موقعة الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد وعلى رأسها التركيز فى منافسات دورى أبطال أفريقيا حيث يستعد الفريق لنصف نهائى البطولة أمام الوداد المغربى كما يرغب الأحمر فى استعادة ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل السلبى فى الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بجانب رغبة الفريق فى تحقيق أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري والقنوات الناقلة

وشهدت الأيام الماضية إستعدادات مكثفة للأهلى قبل مواجهة الليلة المرتقبة وقام السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بالتحدث مع لاعبيه بشأن أهم الأزمات الفنية التى وقع فيها الفريق خلال الفترة الماضية ويأتى فى مقدمتها غياب الفاعلية الهجومية فى بعض فترات المباراة بجانب التمركز الدفاعى الخاطئ الذى يسمح للمنافسين بالوصول لمرمى الاهلي بسهولة ولولا تألق محمد الشنأوى فى الفترة الأخيرة لأهتزت شباك الأحمر أكثر من مرة.

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري والقنوات الناقلة

حسين الشحات يظهر في قائمة الأهلي ضد مصر المقاصة

وتبدو أهم أوراق فايلر الرابحة فى مباراة الليلة ، هى آليو بادجى وآليو بادجى وحمدى فتحى وكهربا وأجأى ومعلول ووليد سليمان ويغيب عن الاهلى فى مباراة الليلة أحمد فتحى للإيقاف، ويرغب المدرب السويسرى فى ظهور لاعبيه بحالتهم منذ بداية مباراة الليلة أمام الفريق الفيومى القوى وصاحب العروض الجيدة خلال الفترة الأخيرة.على صعيد أخر ، يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة بمعنويات عالية بسبب العروض القوية التى يُحققها خلال ألفترة الماضية والتى كان أخرها الفوز بثلاثية نظيفة على فريق إف سى مصر بالجولة الماضية وهو الفوز الذى تحقق بفضل عمرو مرعى وشمس بيكلى وصلاح ريكو ويمتلك الفريق الفيومى أكثر من مفتاح لعب قوى بخلاف الثلاثى السابق أبرزهم ، ميدو جابر وباولن فوافى ومحمد إبراهيم.ويعلم إيهاب جلال المدير ألفنى للمقاصة كيفية إستخراج قدرات لاعبيه فى مثل هذه المواجهات القوية لذا سيكون لقاء الليلة قوياً وحماسياً فى ظل قدرات اللاعبين القوية فى الفريقين.

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة المقاصة المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري ، وتضم القائمة 21 لاعباً ، هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

الأهلي ضد مصر المقاصة وشهدت قائمة الاهلي لمباراة المقاصة دخول ياسر إبراهيم بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أبعده عن مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة بالدوري التى أنتهت بالتعادل السلبي ، كما شهدت القائمة دخول حسين الشحات بعد تعافيه من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أسابيع كما دخل الحارس الصاعد حمزة علاء لتعويض غياب على لطفي الذى لم يتماثل بعد من فيروس كورونا. Advertisements

الأهلي ضد مصر المقاصة .. محمد الحنفى حكما للمباراة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتى السبت، وأسندت اللجنة مباراة الأهلى ومصر للمقاصة للحكم الدولى محمد الحنفى حكم ساحة، وهاني خيري"مساعد أول وأحمد توفيق"مساعد ثان"، ومحمد نهاد"حكم رابع"، وطارق مجدي"حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب"مساعد حكم فيديو".. بينما اختارت اللجنة الحكم وليد عبد الرازق لمباراة طنطا واف سى مصر ، ومعه محمود كثير "مساعد أول" ورمضان هنداوي "مساعد ثان" وأحمد صلاح عبد الفتاح "حكم رابع"ومصطفى مدحت "حكم فيديو" وعاطف حسين "مساعد حكم فيديو".

ونجح فريق الأهلي في تعزيز موقعه في صدارة أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات، بعد أن تمكن من حسم بطولة الدوري مبكرًا، وقبل نهايتها بـ7 أسابيع، ليحتفظ باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه فقد حسم المارد الأحمر لقب الدوري رسمياً مساء اليوم ،الجمعة، إثر هزيمة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للدوري.

المقاصة يعلن إقامة ممر شرفى للأهلى



هنأ اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، النادي الأهلي بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بدرع بطولة الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه. وقال محمد عبد السلام في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره على التتويج بطولة الدوري"، مؤكدا: "سوف نقيم ممر شرفي للاهلي في مباراة اليوم بعد التواصل مع اتحاد الكرة".