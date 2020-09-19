شكرا لقرائتكم التاريخ يقف إلى جانب الهلال في مباريات أندية إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يملك الهلال السعودي سجلاً مميزاً خلال مواجهاته أمام الفرق الإيرانية البطولات الآسيوية، قبل مواجهته أمام شهر خودرو يوم الأحد، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا المقامة بنظام التجمع بالعاصمة القطرية الدوحة.

والتقى الهلال أمام الفرق الإيرانية في 38 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وخسر 13 مباراة في حين انتهت النتيجة بالتعادل في 8 مباريات.



وخاض الهلال أول مبارياته أمام الفرق الإيرانية في البطولات الآسيوية أمام نادي بيرسبوليس "بيروزي سابقا" عام 1991 والذي شهد تتويجه بأول لقب آسيوي عقب فوزه بالنهائي على استقلال طهران بركلات الترجيح.

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ويعتبر بيرسبوليس أكثر الفرق الإيرانية ملاقاةً للهلال حيث تواجها في 12 مباراة وكانت الغلبة للأزرق الذي انتصر في 4 مباريات مقابل 3 خسائر وتعادلا في 5 مواجهات.

في حين أن فريق استقلال طهران هو ثاني أكثر الفرق الإيرانية التي واجهها الهلال حيث لعب أمامهم 10 مباريات حيث تقاسما الأفضلية بخمس انتصارات لكل فريق.



ولم يسبق للهلال أن التقى نظيره شهر خودرو إلا في مباراةٍ وحيدة كانت مواجهة الدور الأول والتي انتهت بثنائية نظيفة سجلها البيروفي آندري كاريو والفرنسي بافتيمبي غوميز، حيث إن الفريق الإيراني والذي تأسس عام 2005، يشارك للمرة الأولى بتاريخه في دوري أبطال آسيا.

ويتطلع الهلاليون لتأكيد علو كعبهم على الفرق الإيرانية، لاسيما أن مواجهته أمام شاهر خودرو ستكون حاسمة، حيث إنه يحتاج إلى نقطة وحيدة كي يحجز مقعده في الدور ثمن النهائي قبل نهاية دور المجموعات بمرحلة.