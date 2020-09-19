شكرا لقرائتكم سيلتك يفكر بالاستعانة بطبيب نفسي بعد الفشل الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى نيل لينون مدرب سيلتيك بطل دوري أسكتلندا الممتاز لكرة القدم، أن فريقه ربما يلجأ إلى أخصائي نفسي من أجل مساعدة النادي بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

وفشل سيلتيك المنتمي إلى مدينة غلاسكو في التأهل لدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي بعد هزيمته على أرضه أمام فرينسفاروش المجري 2-1 في الدور الثاني من تصفيات البطولة الأوروبية الأولى للأندية.

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واعتبر ديرموت ديزموند الذي يملك حصة الأغلبية في أسهم النادي أن الفريق مصاب بعقدة الخوف فيما يتعلق بالمنافسة على المستوى الأوروبي، لكن المدرب لينون يرفض الإقرار بأن العامل النفسي هو سبب هزيمة الفريق قائلا إن النادي يسعى من خلال مجالات عديدة لتحسين الأداء.

وقال لينون في تصريحات إعلامية: حتى الآن نحن نعمل على تحسين الأداء إلى أقصى درجة ممكنة، وإذا تطلب الأمر بحث الجانب النفسي فإننا سنفعل ذلك. تحدثت إلى ديرموت وإلى مجلس الإدارة، الأمر يمكن أن يتم بصورة فردية أو جماعية، نحن نبحث بضعة سيناريوهات يمكن استخدامها على المستوى الجماعي أو المستوى الفردي لكنها عملية مستمرة وهي مطروحة منذ أكثر من عام.

وسيلتقي سيلتيك مع ريجا القادم من لاتفيا في الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي.