شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يزيل اسم وصور شريف إكرامى ورمضان صبحى من احتفالات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف مسئولو النادى الأهلى صور ثنائى الفريق السابق شريف إكرامى ورمضان صبحى من احتفالات بالتتويج ببطولة الدورى الممتاز والتى حسمها المارد الأحمر رسمياً أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، ويأتى هذا القرار بسبب موقف الثنائى الأخير من القلعة الحمراء وتمردهما على النادى.

ورحل رمضان صبحى مؤخراً من الأهلى وفضّل الانتقال لنادى بيراميدز بسبب المقابل المالى، رغم أنه سبق ووافق على الاستمرار مع القلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، وأصاب قرار رمضان صبحى بالرحيل لبيراميدز جماهير الأهلى بصدمة قاسية لأن إدارة القلعة الحمراء كانت قد أنهت الاتفاق مع النادى الإنجليزى بالإبقاء على اللاعب مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه إسترلينى استناداً لموافقة رمضان أكثر من مرة قبل أن يتراجع اللاعب ويُقرر الرحيل لبيراميدز.

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كما انتابت الجماهير الأهلاوية حالة من الغضب تجاه شريف إكرامي بسبب دوره الواضح فى تحريض رمضان صبحى على الرحيل من النادى، لمجرد أن الأهلى رفض تجديد عقد شريف إكرامى فأراد الأخير الانتقام من الأحمر بتحريض رمضان على الرحيل.

وبعد موقف شريف ورمضان رفع مسئولو الأهلى اسم وصور شريف إكرامى ورمضان صبحى من الموقع الرسمى للنادى، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى، منذ فترة قبل أن يتم رفع اسميهما وصورهما أيضاً من احتفالات النادى عبر موقعه الرسمى وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى أمس واليوم، بالتتويج بلقب الدورى للمرة الخامسة على التوالى والـ42 فى تاريخ النادى.

يذكر أن علاقة شريف إكرامى بجماهير وإدارة الأهلى كانت قد توترت بشكل واضح خلال الفترة الماضية بسبب دوره الواضح فى رحيل رمضان صبحى عن الفريق بجانب قيادته حملة رفض تخفيض العقود خلال "جائحة كورونا"، فضلاً عن غيابه المُتكرر عن تدريبات الفريق، وهو ما كاد يتسبب فى حالة من الفوضى داخل الفريق قبل أن ينتبه الجهاز الفنى لهذه الحالة ويُقرر إعفاء الحارس من حضور التدريبات وإنهاء موسمه مع النادى حالياً منعاً لإثارة الفتنة.