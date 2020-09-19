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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 19 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها 175 ألف جنيه لكل لاعب فى الأهلي بعد التتويج ببطولة الدوري رسمياً، شرط مشترك من فيريرا وجروس لتولى تدريب الزمالك.
175 ألف جنيه لكل لاعب فى الأهلي بعد التتويج ببطولة الدوري رسمياً
يحصل كل لاعب فى فريق النادى الأهلى على ما يقرب من 175 ألف جنيه مكافأة الفوز ببطولة الدورى التى توّج بها الفريق رسمياً أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدورى الممتاز، وجاء تتويج الأهلى باللقب قبل مباراته اليوم مع المقاصة ضمن منافسات الجولة ذاتها.
شرط مشترك من فيريرا وجروس لتولى تدريب الزمالك
فتح مسئولو نادى الزمالك خط مفاوضات مع الثنائى البرتغالي فيريرا والسويسرى جروس لتولي أحدهما تدريب الفريق الكروى خلال الفترة المقبلة، خلفا للفرنسي كارتيرون الذى قرر الرحيل بشكل مفاجئ لتولي تدريب التعاون السعودي، وفوجئ مسئولو نادى الزمالك بشرط موحد من الثنائى فيريرا وجروس لقبول تدريب الفريق.
استاد القاهرة يقترب من استضافة مباراة مصر و توجو وبرج العرب البديل
اقترب استاد القاهرة من استضافة مباراة منتخب مصر أمام توجو المقرر لها ١٢ نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس أمم أفريقيا علي أن يتم مخاطبة الجهات الأمنية للحصول علي الموافقة الرسمية علي أن يكون استاد الجيش ببرج العرب هو الملعب البديل علي ان يتم تحديد الأعداد الجماهيرية التي تحضر اللقاء والتي لن تزيد في جميع الأحوال عن 2000 مشجع بسبب انتشار فيروس كورونا علي أن يتم اتباع الإجراءات الاحترازية خلال المباراة ومنها التباعد بين الجماهير وقياس درجة الحرارة.
"خطاب التكليف والعقد" يمنعان خماسية الجبلاية من نشر خطابات الفيفا
رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، الاتهامات التى توجه لهم بإخفاء الخطابات التى يرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو تعمد عدم نشرها، وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن خطاب التكليف من الفيفا وكذلك العقد الذى وقعته اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد، يحظران نشر أى خطابات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، مضيفا أن خطاب التكليف أيضًا ينص على أحقية الفيفا في عمل تقييم شامل للجنة بصورة شهرية من أجل الوقوف على مستوى أعضائها في إدارة الاتحاد.
طارق يحيى يمنح البدلاء فرصة الظهور في المباريات الرسمية
استقر طارق يحيي المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك على منح لاعبيه البدلاء والذين لم يحصلوا علي فرصة المشاركة في المباريات تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والذي فسخ تعاقده مع الفريق الأول منذ أيام وتعاقد مع نادي التعاون السعدي لمدة موسمين، حيث استقر طارق يحيي علي ان يتم الدفع ببعض اللاعبين في مباريات الدورى أمثال عمر السعيد وكريم بامبو ومحمد عنتر ومحمد عواد من اجل الحكم عليهم قبل تسويقهم.
سر خروج باتشيكو من حسابات تدريب الزمالك رغم تصدره المرشحين فى البداية
خرج البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك، من دائرة المرشحين لتولى تدريب الفريق الأبيض، رغم تصدره قائمة المرشحين فى البداية فور رحيل الفرنسي كارتيرون بشكل مفاجئ لتولى تدريب التعاون السعودى.
كارتيرون يكشف لليوم السابع حقيقة تهنئة الأهلى بلقب الدورى
أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك والحالى للتعاون السعودى، أن الحساب الذى نشر تهنئة للنادى الأهلى عبر "تويتر" ليس تابعا له، بعدما انتشرت فى الساعات الماضية تغريدة لأحد الحسابات المنسوبة له تقدم التهنئة للنادى الأهلى بحسم لقب الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، عقب خسارة الزمالك أمام أسوان، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
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