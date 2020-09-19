شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 19 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها 175 ألف جنيه لكل لاعب فى الأهلي بعد التتويج ببطولة الدوري رسمياً، شرط مشترك من فيريرا وجروس لتولى تدريب الزمالك.

175 ألف جنيه لكل لاعب فى الأهلي بعد التتويج ببطولة الدوري رسمياً