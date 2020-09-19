شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بذكرى التتويج بكأس السوبر الثانية على حساب المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نادى الزمالك بمرور 18 عاما على التتويج بلقب كأس السوبر المصرى التى أقيمت 18 سبتمبر عام 2002، للمرة الثانية فى تاريخ القلعة البيضاء، ونشرت حسابات النادى على فيسبوك وإنستجرام صورة للحظة التتويج بالبطولة صحبتها بتعليق: "يوافق اليوم ذكرى فوز الزمالك عام 2002 ببطولة السوبر المصري للمرة الثانية على التوالى".



الزمالك

وأقيمت المباراة فى مثل هذا اليوم عام 2002 وهى النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر المصرى، التى تقام سنويًا بين بطل الدورى المصري الممتاز وبطل كأس مصر، وفى هذه النسخة شارك المقاولون العرب، الذى كان يحتل المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، بدلًا من الإسماعيلى بطل الدورى بسبب رفض الإسماعيلى اللعب فى استاد القاهرة وأيضًا بسبب الإعداد غير الكافى، ثم رفض الأهلى، وصيف الدورى، وغزل المحلة رابع الدورى، اللعب على اللقب ضد الزمالك.

وفاز الزمالك على المقاولون العرب، بعد مباراة عصيبة امتدت للأشواط الإضافية، حتى نجح أسامة نبيه من إحراز هدف الفوز للقلعة البيضاء فى الدقيقة 104 من عمر المباراة.

Advertisements





من ناحية أخرى، ابتعد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للزمالك، عن حسابات العودة إلى قيادة الفريق الأبيض خلال المرحلة الحالية، وذلك بعد اعتذاره عن قبول المهمة بعد عرضه من قبل وكيله على إدارة الزمالك، حيث جاء عرض وكيله بأن تقوم إدارة النادى الأبيض بسداد المستحقات المتأخرة له على أن يقوم بإقناعه بقبول المهمة فى الفترة القادمة.

ولم يستطع وكيل جروس إقناعه بالعودة إلى قيادة الزمالك، رغم ترحيب إدارة القلعة البيضاء بكافة المتطلبات الخاصة بالمدرب السويسرى، ليبتعد بذلك المدرب السويسرى جروس عن حسابات العودة إلى قلعة ميت عقبة، بعد تعثر عودته مرة أخرى إلى قلعة ميت عقبة، وذلك بعد المفاوضات التى بدأها وكيله مع إدارة الزمالك منذ نحو أيام.

وقال وكيل المدرب السويسرى لإدارة الزمالك، إن جروس يحتاج إلى جراحة فى عينة اليسرى، لذا لن يستطيع قيادة الفريق خلال الفترة الحالية، ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اسم المدرب الجديد خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد تأكيدات المستشار مرتضى منصور، أن المدرب الجديد سيتم إعلانه لجماهير القلعة البيضاء في مستهل الأسبوع الجارى، وذلك من أجل قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد فسخ الفرنسي باتريس كارتيرون لتعاقده مع الزمالك من أجل قيادة التعاون السعودي والذى وصفه المستشار مرتضى منصور في كلمته الأخيرة مع أعضاء الجمعية العمومية بأنه خائن وعليه أن يسدد الشرط الجزائي للقلعة البيضاء حيث توعد منصور، المدرب الفرنسي، بمقاضاته حال عدم التزامه بكافة بنود تعاقده الذى قام بفسخه من طرف واحد مع القلعة البيضاء، حيث حرص مجلس الزمالك على مناقشة المفاضلة بين المرشحين والتي قامت بها اللجنة المكلفة باختيار المدير الفني الجديد للفريق وذلك من أجل إعلان عن هويته بشكل رسمي في الساعات المقبلة ويعد فيريرا من أبرز المرشحين لقيادة الفارس الأبيض.