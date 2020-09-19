شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحارب فى 3 جبهات من أجل عيون أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، لتهيئة جميع الظروف على صعيد فريق الكرة لإعادة ترتيب البيت مجدداً من أجل عيون دورى أبطال أفريقيا، خاصة بعد مفاجأة رحيل المدير الفنى الفرنسى بارتريس كارتيرون عن الفريق وفسخ عقده، وتعجب مرتضى منصور من توقيت رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة أن الفريق الأبيض مقبل على مباراتين مهمتين فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فضلا عن باقى لقاءات مسابقة الدورى.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو بثته قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي، إن كارتيرون أبلغ أمير مرتضى المشرف على الكرة بالأمس أنه يريد الرحيل عن الزمالك وسيدفع الشرط الجزائى الذى ينص عليه عقده مع النادى الأبيض، معلا رحيله بسبب حزنه من ضغط المباريات، و يرصد الخليج 365 كيفية إعادة ترتيب البيت الأبيض من أجل أفريقيا فى التقرير التالى:

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تبحث إدارة نادى الزمالك بكل قوة عن مدير فنى أجنبى كفء لتولى مسئولية الفريق خلال المرحلة المقبلة، فى ظل تعيين طارق يحيى مؤقتاً لحين تشكيل جهاز فنى جديد على رأسه قيادة أجنبية.

كما أن المستشار مرتضى منصور أعلن من قبل عن تعاقد الزمالك مع 5 صفقات سوبر فى الطريق من أجل تدعيم صفوف الزمالك ولكنه يفضل عدم الإعلان عنها فى الوقت الحالى حتى الانتهاء من المسابقات التي يشارك بها، وعدم تأثر اللاعبين المتواجدين بالفريق.

من الملفات المهمة داخل نادى الزمالك وهى الإبقاء على المحترفين أشرف بن شرقى و محمد أوناجم و معهم فرجانى ساسى ملك خط وسط الفريق الأبيض فى الوقت الحالى الذى لا غنى عنهم فى صفوف القلعة البيضاء .