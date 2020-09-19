شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يرد على تسريب رسالته مع مكسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد عصام الحضرى على التسريب الصوتى المنسوب له مع إحدى المعجبات من المكسيك، والذى انتشر مؤخراً عبر مواقع السوشيال ميديا، وقال الحضرى عبر حسابه الرسمى على تويتر "يا جماعة منعا للقيل والقال وانا مبحبش اتكلم كتير في اي موضوع يحصل، اللي بيطلب مني رسالة صوتية أو فيديو اقول فيه كلمتين يفرحوه في حدود الأدب انا بعمل ده بالحب وبالود والدليل إن فى دلوقتى منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي و بفلوس ، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيرى".



عصام الحضرى

فى سياق آخر، هنأ عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، النادى الأهلى وجماهير بالتتويج بالدورى رقم 42 فى تاريخه، بعد التتويج رسميًا بلقب الموسم الحالى 2019 / 2020 وقبل نهايته بـ 7 جولات، عقب أن وصل للنقطة 72 معتليًا جدول ترتيب الدورى، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 55 بعد الهزيمة من أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وكتب الحضرى عبر صفحته الرسمية على تويتر: "ألف مبروك فوز الأهلى ببطولته المفضلة، للمرة رقم 42 فى تاريخه.

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هزيمة الزمالك من أسوان أوقفت رصيده عند النقطة 55، ليتوج الأهلى باللقب رقم 42 فى تاريخه، نظرًا لصعوبة وصول أى فريق للنقطة 72 حتى فى حالة تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية بالمسابقة، في ظل خصم 3 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم للانسحاب امام الاهلي، ومتبقي للزمالك 6 مباريات فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري، وتضم قائمة المارد الأحمر 21 لاعباً، هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

وشهدت قائمة الاهلي لمباراة المقاصة دخول ياسر إبراهيم بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أبعده عن مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة بالدوري التى أنتهت بالتعادل السلبي ، كما شهدت القائمة دخول حسين الشحات بعد تعافيه من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أسابيع كما دخل الحارس الصاعد حمزة علاء لتعويض غياب على لطفي الذى لم يتماثل بعد من فيروس كورونا.