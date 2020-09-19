شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله ياسين وإبراهيم عادل أبرز غيابات المقاولون أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب خدمات إبراهيم عادل وعبد الله ياسين لاعبى الفريق فى مباراة ذئاب الجبل المقبلة، والتى تجمهم بالاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث تقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان إبراهيم عادل قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، بينما تعرض عبد الله ياسين لإصابة فى غضروف الركبة خلال مشاركته فى مباراة وادى دجلة أجرى على أثرها عملية جراحية قبل أسبوع.

ويخوض المقاولون تدريبه الأخير مساء اليوم على ملعب الجبل الأخضر، حيث يعلن عماد النحاس مدرب الفريق عن قائمة المباراة المرتقبة بعد المران الختامى.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة متساوياً مع بيراميدز صاحب المركز الثالث، إلا أن الأخير تفوق بفارق الأهداف، وخاض المقاولون 27 مباراة حتى الآن، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 6 أخرين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 آخرين.

من جهته، أعرب عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى لمقاولون العرب، عن رضاه عن التعادل الإيجابى الذى حققه فريقه أمام النادى الإسماعيلى بهدف لمثله خلال المباراة التى أقيمت على استاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، وقال النحاس فى تصريحات تلفزيونية، أتمنى التوفيق للاسماعيلي يمر بظروف صعبة، المباراة بدأت بحماس ولكن الاسماعيلي دخل اللقاء بشكل أفضل من فريقي، ومع ذلك تمكنا من العودة، أهدرنا عدة فرص والشوط الثانى كان سجال وأهدرنا فرصة محققة عن طريق كريم والتعادل مرضي للحفاظ على مركزنا ونريد أن نحسم تواجدنا داخل المربع مبكراً.

وعن المنافسة على مركز متقدم داخل المربع الذهبى قال النحاس: قد تأتي لنا هدايا لنتقدم داخل المربع ولكن المنافسة صعبة مع الأهلى والزمالك وبيراميدز، لم نبتعد عن المنافسة وهذا أمر جيد وأشكر اللاعبين على المجهود الذى قدموه، ولدينا مجموعة كبيرة ومحترمة من اللاعبين.