شكرا لقرائتكم خبر عن الزوجان على فرج ونور الطيب يتأهلان لربع نهائى بطولة مانشستر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الزوجان المصريان على فرج المصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، ونور الطيب المصنفة الرابعة للسيدات، للدور ربع النهائى ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وشهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً فى دور الـ 32 بتأهل 11 لاعباً ولاعبة إلى دور الـ 16 وتعد بطولة مانشستر أول بطولة فى اللعبة منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا.

وفازت نور الطيب فى مباراة دور الـ 16 على منافستها الأسترالية دونا لوبان بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة سريعة استغرقت 25 دقيقة فقط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 11-7, 11-5.

فيما فاز على فرج على منافسه الفرنسى جريجور مارش بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 57 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-1, 7-11, 11-8, 12-10.

وكان محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، وطارق مؤمن المصنف الرابع، وهانيا الحمامى المصنفة السابعة وسلمى هانى، قد تأهلوا بالأمس إلى ربع النهائى أيضاً، عقب تخطيهم منافسات اليوم الأول فى دور الـ 16.

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على فرج



نور الطيب

فى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.