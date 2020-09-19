شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والمقاصة الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الملايين من جماهير النادى الأهلى مباراة الفريق اليوم، السبت، أمام نادى مصر المقاصة، رغم أنها أصبحت تحصيل حاصل بعدما حسم المارد الأحمر بطولة الدروى رسمياً أمس، الجمعة، إثر خسارة الزمالك من فريق أسوان فى الجولة الـ28 للدورى بهدف دون رد، لكن مباراة الليلة ستحظى باهتمام الملايين لمتابعة احتفال لاعبى الأهلى، ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات الواردة حول هذه المباراة..

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلى ومصر المقاصة؟

ج:الأهلى يلتقى المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدورى الممتاز.

س:ما هو موقف الأهلى والمقاصة فى جدول الدورى قبل لقاء الليلة؟

ج: يدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة، فيما يدخل المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة.

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س: ما هى أهم أرقام الأهلى والمقاصة فى الدورى هذا الموسم قبل لقاء الليلة؟

ج:لعب الأهلى 27 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، أما المقاصة فخاض 27 مباراة وحقق 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبوه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

س: من هو حكم مباراة الأهلى والمقاصة الليلة؟

ج: لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسندت مباراة الأهلى والمقاصة للحكم الدولى محمد الحنفى حكم ساحة، وهانى خيرى "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان"، ومحمد نهاد "حكم رابع"، وطارق مجدى "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".

س: كم مرة التقى الأهلى والمقاصة من قبل؟

ج: تحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلى ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة، كان الفوز حليف الأهلى فى 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات، فيما كان الفوز حليف المقاصة فى مواجهتين فقط.