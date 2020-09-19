لاعب أسوان يكشف لمصراوي سبب"وقوفه على الكرة" في مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد محمد جابر لاعب فريق أسوان، أنه قام بـ"الوقوف على الكرة" قبل نهاية المباراة وذلك بسبب ما فعله ثلاثي الزمالك إمام عاشور ومصطفى محمد ومحمود علاء.

ونجح أسوان في تحقيق فوز هام في مسيرته على حساب الزمالك بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ28 لمسابقة الدوري.

محمد جابر قام بـ"الوقوف على الكرة" قبل نهاية المباراة بدقائق.

وقال جابر في تصريحات لـ"يلا كورة" "لعبنا أمام الزمالك من أجل تحقيق المكسب، كنا نتوقع هذا الأمر بسبب الظروف الأخيرة لنادي الزمالك خاصة بعد رحيل كارتيرون".

وتابع "أزمتي مع لاعبي الزمالك بدأت بسبب إمام عاشور ومصطفى محمد، كان هناك التحام طبيعي في كرة مشتركة بعد أن أحرزنا الهدف، وتعرضت للسباب دون أي سبب".

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وأكمل "طوال المباراة اتعرض للسباب من مصطفى محمد وأيضا محمود علاء، ما حدث أمر صعب على أي شخص تقبله".

وواصل "كنت أريد الحصول على حقي بأي طريقة، فكرت في الوقوف على الكرة قبل انتهاء المباراة، كنت اقصد الرد على لاعبي الزمالك وليس الكيان الكبير الذي احترمه".

وشدد "لم أحضر لهذا الأمر قبل المباراة على الإطلاق، لكن ما تعرضت له دفعني لفعل ذلك".

وأضاف "كريم بامبو وحمدي الونش بعد المباراة قاما بالاعتذار لي".

واختتم "احترم نادي الزمالك وجماهيره، وشرف لأي لاعب أن يلعب أمام الكيان الكبير، لكن ما حدث من اللاعبين أمر صعب ولم أتوقع حدوثه من لاعبين كبار داخل صفوف نادي الزمالك".