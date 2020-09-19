طاهر محمد طاهر يوجه رسالة للأهلي بعد تتويجه بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
هنَّأ طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، ناديه الجديد الأهلي بعد حصده لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية والأربعين في تاريخ النادي.
وكتب طاهر، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "مبروك للنادي الأهلي ورجالته الدوري 42 وإن شاء الله الـ43 مع بعض".
وكان الأهلي أعلن تعاقده مع طاهر محمد طاهر من المقاولون بداية من الموسم المقبل 2020/2021، في أولى صفقات النادي في الميركاتو الصيفي.
يُذكر أن الأهلي حسم التتويج بلقب الدوري رسميا أمس الجمعة بعد خسارة أقرب ملاحقيه الزمالك أمام أسوان بنتيجة (1-0) في استاد القاهرة.
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