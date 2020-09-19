"ممر شرفي".. المقاصة يحتفي بالأهلي بعد التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق
أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة أن فريقه سيقيم ممراً شرفياً للنادي الأهلي قبل انطلاق مباراة اليوم في الدوري.
ويلتقي الأهلي بنظيره مصر المقاصة ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من دوري we المصري.
وأشار هويدي في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن بعد حسم الأهلي للقب الدوري بشكل رسمي، سنقيم له ممر شرفي وهذا لا يقلل من المقاصة في شيء.
وكان الأهلي توج بلقب الدوري الـ42 في تاريخه بشكل رسمي، بعد خسارة الزمالك بهدف نظيف أمام أسوان، أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري.
وتابع: "إدارة الفريق تتعامل باحترافية مع جميع الفرق في كل التفاصيل، وهذا ليس جديد ويحدث في اوروبا".
وأتم هويدي تصريحاته: "المباراة ستكون في غاية الصعوبة، وإيهاب جلال يدخل كل مباراة ويلعب على الفوز".
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