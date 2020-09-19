"الـ8 في مشواري".. إكرامي يوجه رسالة للأهلي وجماهيره بعد حسم الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هنأ حارس مرمى النادي الأهلي، شريف إكرامي، زملائه بصوف فالأهلي وجمهور ناديه بالتتويج بالدوري رقم 42 في تاريخهم.

وغرد إكرامي، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر:"الدوري الـ٤٢ و الـ 8 في مشواري، مبروك لجمهور الأهلي الكبير ولزملائي اللاعبين الرجال وللمدرب الواعد ريني ڤايلر، كل التوفيق لكم في المشوار الأفريقي لتحقيق الهدف الأكبر".

وضمن الأهلي التتويج بالدوري رقم 42 في مسيرته بعدما رفع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الزمالك إلى 20 نقطة ـ بعد خصم 3 نقاط للزمالك ـ

وكان شريف إكرامي، قد أعلن مطلع العام الجاري 2020، رحيله عن صفوف فريقه في الموسم المقبل.