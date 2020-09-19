محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
هنأ حارس مرمى النادي الأهلي، شريف إكرامي، زملائه بصوف فالأهلي وجمهور ناديه بالتتويج بالدوري رقم 42 في تاريخهم.
وغرد إكرامي، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر:"الدوري الـ٤٢ و الـ 8 في مشواري، مبروك لجمهور الأهلي الكبير ولزملائي اللاعبين الرجال وللمدرب الواعد ريني ڤايلر، كل التوفيق لكم في المشوار الأفريقي لتحقيق الهدف الأكبر".
وضمن الأهلي التتويج بالدوري رقم 42 في مسيرته بعدما رفع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الزمالك إلى 20 نقطة ـ بعد خصم 3 نقاط للزمالك ـ
وكان شريف إكرامي، قد أعلن مطلع العام الجاري 2020، رحيله عن صفوف فريقه في الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "الـ8 في مشواري".. إكرامي يوجه رسالة للأهلي وجماهيره بعد حسم الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.