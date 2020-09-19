مهاجم إيفرتون يتخطى صلاح في صراع هدافي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تخطى دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في صراع هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأحرز كالفيرت ليوين ثلاثة أهداف "هاتريك"، في شباك نادي وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

ورفع ليوين رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى أربعة أهداف في أول جولتين فقط من البطولة.

وكان مهاجم إيفرتون أحرز هدف الفوز لفريقه في شباك توتنهام هوتسبر خلال الجولة الماضية.

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وكان صلاح أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الجولة الأولى من البريميرليج في شباك ليدز يونايتد خلال انتصار فريقه الريدز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسيلعب صلاح أمام تشيلسي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، غداً الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويعتبر هذا "الهاتريك" هو الأول لكالفيرت ليوين خلال 174 مباراة لعبها مع الأندية في جميع المسابقات.

وهذا "الهاتريك" الذي سجله مهاجم إيفرتون، يعتبر الأول للاعب من إيفرتون منذ هاتريك واين روني في شباك وست هام يونايتد في نوفمبر عام 2017.