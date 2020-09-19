هنأ طاهر محمد نجم فريق المقاولون العرب، ولاعب الأهلي القادم، المارد الأحمر، بعد تتويجه بلقب الدوري رسميًا، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة. كتب طاهر محمد عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " مبروك للنادي الأهلي ورجالته الدوري 42 وإن شاء الله الـ43 مع بعض". موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " مبروك للنادي الأهلي ورجالته الدوري 42 وإن شاء الله الـ43 مع بعض". وتعتبر تلك المرة الـ42 التي يتوج بها الأهلي في تاريخه ببطولة الدوري المحلي، ذلك بعد خسارة غريمه الزمالك بهدف دون رد، أمام أسوان، أمس الجمعة، ليتوقف رصيده عند 55 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر، ويتسع الفارق إلى 17 نقطة بينهما. يتوج بها الأهلي في تاريخه ببطولة الدوري المحلي، ذلك بعد خسارة غريمه الزمالك بهدف دون رد، أمام أسوان، أمس الجمعة، ليتوقف رصيده عند 55 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر، ويتسع الفارق إلى 17 نقطة بينهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طاهر محمد مهنئًا الأهلي بعد التتويج بالدوري: عقبال الـ43 مع بعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.