أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رحيل مدافع الفريق إلى وولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر ليفربول في بيانًا رسميًا رحيل يانا هوفر مدافع الفريق، بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووقع هوفر على عقود انتقاله إلى نادي وولفرهامبتون، بعد الخروج من حسابات يورجن كلوب المديرالفني لفريق ليفربول في الموسم الجديد.
وانضم هوفر إلى ليفربول في صيف 2018 قادمًا من أياكس الهولندي وظهر
ووجه ليفربول الشكر للاعب الشاب، قائلاً: "يشكر جميع من في النادي كي يانا على مساهماته ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".
ولم يشير ليفربول إلى قيمة انتقال اللاعب الشاب إلى وولفرهامبتون.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يلعن انتقال مدافعه إلى وولفرهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.