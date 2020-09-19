ليفربول يلعن انتقال مدافعه إلى وولفرهامبتون

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رحيل مدافع الفريق إلى وولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر ليفربول في بيانًا رسميًا رحيل يانا هوفر مدافع الفريق، بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع هوفر على عقود انتقاله إلى نادي وولفرهامبتون، بعد الخروج من حسابات يورجن كلوب المديرالفني لفريق ليفربول في الموسم الجديد.

وانضم هوفر إلى ليفربول في صيف 2018 قادمًا من أياكس الهولندي وظهر

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مغ الفريق الأول في 4 مناسبات سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

ووجه ليفربول الشكر للاعب الشاب، قائلاً: "يشكر جميع من في النادي كي يانا على مساهماته ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

ولم يشير ليفربول إلى قيمة انتقال اللاعب الشاب إلى وولفرهامبتون.