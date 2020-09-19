كورة جول بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس اليوم في الدوري الانجليزي

يسعى فريق مانشستر يونايتد لتقديم مباراة أولى قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020 – 2021 بعدما تأجلت مباراته الأولى أمام بيرنلي، حيث يواجه كريستال بالاس على أرضه ملعب «أولد ترافورد» اليوم السبت 19 سبتمبر 2020 دون حضور جماهيري بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
المباراة الأخيرة ليونايتد كانت ودية يوم 12 سبتمبر الماضي أمام أستون فيلا وانتهتبخسارة «الشياطين الحمر» بهدف نظيف، أما كريستال بالاس فمباراته الافتتاحية في «البريمير ليج» استطاع الفوز فيها بهدف نظيف سجله المتألق دائمًا ويلفريد زاها في الدقيقة 13 من عمر اللقاء والتي أقيمت في ملعب سيلهرست بارك.
المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين كانت في إطار بطولة الدوريالإنجليزي في الجولة الـ 36 من البطولة وانتهت بفوز اليونايتد بهدفين نظيفين سجلهما ماركوس راشفورد في الدقيقة 46 وأنتوني مارسيال في الدقيقة 78.
بسبب عدم مشاركة مانشستر يونايتد في أي مباراة فيأتي في المرتبة التاسعة بالتساوي مع غريمه مانشستر سيتي وبيرنلي وأستون فيلا الفرق الأربعة لم تشارك في الجولة الأولى بسبب تأجيل المباراة.
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