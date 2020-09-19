طارق يحيى يقود الزمالك أمام طنطا

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره طنطا، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الممتاز. سيواصل طارق يحيى القيادة الفنية للزمالك، بعدما قاد الأبيض خلال المباراة الماضية أمام أسوان، والتي انتهت بخسارتهم بهدف نظيف. بعدما قاد الأبيض خلال المباراة الماضية أمام أسوان، والتي انتهت بخسارتهم بهدف نظيف. وكان نادي الزمالك أعلن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق ، بعدما فسخ الأخير عقده مع إدارة النادي. ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 55 نقطة، خلف الأهلي الذي توج رسميًا بلقب الدوري برصيد 72 نقطة.



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