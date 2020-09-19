يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بث مباشر

قام إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتوجيه رسالة إلى جماهير الفريق، قبل الظهور الأول للشياطين الحمر في بطولة الدوري مساء اليوم، السبت، أمام كريستال بالاس.
مانشستر نجح في ضم صفقة وحيدة حتى الآن، بالتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس بـ39 مليون يورو.
جمهور يونايتد مازال ينتظر المزيد، نظراً لحاجة الفريق للتعاقد مع لاعب بخط الهجوم، بالإضافة لظهير أيسر وقلب دفاع.
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وفي هذا الشأن قال وودوارد قبل مواجهةبالاس:"الاضطراب الناجم عن وباء كورونا، تسبب في خلق الكثير من الضغوط الاقتصادية على الجميع، وبينما نحن محظوظون لأننا في وضع أكثر مرونة من معظم الأندية، فإننا لسنا محصنين من هذا التأثير".
وأضاف:"رغم كل العوامل المحيطة، نجحنا في إضافة المزيد من الجودة في خط الوسط عن طريق ضم دي بيك، بعد التعاقد مع برونو فيرنانديش في يناير".
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