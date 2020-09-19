إكرامي يعلق على فوز الأهلي بالدوري

علق شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق على تتويج القلعة الحمراء بالدوري المصري الممتاز رقم 42 في تاريخه. .
ونشر إكرامي عبر حسابه الشخصيبموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلًا :" الدوري ال٤٢ و ال٨ في مشواري،مبروك لجمهور الاهلي الكبير و لزملائي اللاعبين الرجال و للمدرب الواعد رينيه ڤايلر،كل التوفيق لكم في المشوار الافريقي لتحقيق الهدف الاكبر ".
وحسم النادي الأهلي أمس الجمعة تتويجه ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة على التوالي وللمرة ال42 في تاريخه وذلك قبل إنتهاء الدوري بسبعة مباريات.
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