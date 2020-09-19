إيفرتون يكتسح ويست بروميتش بخماسية في البريميرليج

اكستح إيفرتون نظيره ويست بروميتش بخماسية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ظهر اليوم ، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزيالممتاز، "البريميرليج".
سجل أهداف إيفرتون كلا من كيلفرت لوين "هاتريك" وخاميس رودريجيز ومايكل كاين، في الدقائق 31 و45 و 54و62 و66، فيما سجل أهداف ويست بروميتش كلا من ديانجانا، وماتيوس بيريرا في الدقائق 10 و 42.
رفع إيفرتون رصيده إلى 6 نقاط في صدارة البريميرليج بشكل مؤقت، فيما ظل ويست بروميتش متذيلًا جدول الدوري دون نقاط.
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