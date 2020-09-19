صحيفة تركية: جالاتا سراي يجدد مفاوضاته مع تريزيجيه

عاد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي على رادار نادي جالاتاسراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "سوزكو" التركية أن نادي جالاتاسراي مازال يفكر في التعاقد مع تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى، أن نادي جالاتا سراي يعلم صعوبة الحصول على خدمات الجناح المصري، هذا الصيف في ظل تألق تريزيجيه مع الفيلانز.

وبحسب الصحيفة التركية، فإن نادي جالاتا سراي تواصل مع وكيل تريزيجيه، لمعرفة إمكانية التعاقد

Advertisements

مع اللاعب على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط تريزيجيه في وقتًا سابق بإمكانية الانتقال إلى جالاتا سراي، حيث يرغب تريم مدرب الفريق بالتعاقد معه منذ فترة طويلة، حتى قبل الانضمام إلى أستون فيلا في صيف العام الماضي.

ويمتلك تريزيجيه عقدًا مع أستون فيلا مستمر حتى 2023.