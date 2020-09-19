أخبار الزمالك | كريستيان جروس يبلغ الإدارة بموقفه من تدريب الفريق

رفض المدرب السويسري كريستيان جروس، فكرة العودة مجددًا لتولي تدريب فريق الزمالك، رغم المفاوضات الجادة خلال الساعات الماضية، من جانب المشرف العام على الكرة “أمير مرتضى منصور”، وشقيقه أحمد عضو مجلس الإدارة لمحاولة إقناع المدرب بالعودة.

وعلم “الخليج 365“، أن جروس رفض فكرة العودة من الأساس لتدريب الزمالك، بعد رحيله في نهاية الموسم الماضي، بشكل غير لائق، علاوة على الهجوم الذي تعرض لها من جانب مرتضى منصور رئيس النادي عبر وسائل الإعلام.

وأجرى مسئولو الزمالك، اتصالات مع جروس في محاولة لإقناعه بالعودة لمدة موسم فقط، لكن العرض قوبل بالرفض، وقدم النادي الأبيض عرضا ثانيا لإقناع المدرب السويسري بتولي تدريب الفريق لمدة شهرين فقط، حتى ختام دوري أبطال إفريقيا لكن المدرب تمسك بموقفه.

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وأبلغ جروس إدارة الزمالك، بأنه سيجري جراحة في العين اليسرى، خلال الأيام المقبلة، وسوف يحتاج لراحة بعدها لمدة أسبوعين، وبالتالي من الصعب تولي تدريب أي نادٍ في الوقت الحالي.

وتبحث إدارة نادي الزمالك عن مدير فني جديد يقود الفريق بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى تدريب التعاون السعودي، حيث قام بتسديد الشرط الجزائي المقدر بنحو 250 ألف دولار.

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور قد صرح مساء الجمعة، بأنه يفاضل بين كريستيان جروس وجوسفالدو فيريرا من أجل إسناد المهمة لأحدهما خلال الفترة المقبلة.

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