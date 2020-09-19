صفقات مانشستر يونايتد | سولشاير يؤكد سعيه خلف لاعبين جدد

أقر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بأن ناديه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يتبع خطة معينة في فترة الانتقالات الحالية لكنه يعمل جاهداً على ضم لاعبين جدد.
وضم يونايتد لاعبًا واحداً هذا الصيف وهو لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس وذكرت تقارير أنه يسعى لضم الجناح جادون سانشو من بوروسيا دورتموند لكن دون التوصل لأتفاق حتى الآن.
وقال المدرب النرويجي للصحفيين “نتطلع لعدد قليل من اللاعبين يمكنهم رفع كفاءة الفريق وسنرى إن كان يمكننا ذلك والنادي يجتهد وأتفهم هذا”.
وأضاف “عندما نجتمع ونتناقش أحيانًا لا تبدو الأمور مخططة والحياة لا تمضي في خط مستقيم وأقول دائمًا إنني سعيد جداً باللاعبين الحاليين”.
وتابع “تتبقى بعض الأسابيع في فترة الانتقالات وربما يمكننا إضافة لاعب ما. أنسق مع النادي ويدرك شعوري تجاه التشكيلة والإحتياجات ولنرى ما يمكننا إضافته”.
ويبدأ يونايتد، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد من الدوري بمواجهة كريستال بالاس في وقت لاحق اليوم السبت.
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