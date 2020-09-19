استياء في بايرن ميونخ من إقامة كأس السوبر الأوروبي في عاصمة المجر

أعرب هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن إستيائه من اختيار العاصمة المجرية بودابست لاستضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي، بسبب تصنيف السلطات الألمانية للمدينة ضمن قائمة البؤر الخطيرة لأنتشار وباء كورونا.

وفي أعقاب الفوز الكاسح لبايرن ميونخ بثمانية أهداف نظيفة على شالكه في أفتتاح الدوري الألماني مساء أمس الجمعة، قال فليك 55/ عامًا:/” هذا أمر غير مفهوم تمامًا، لكننا لسنا من اتخذ القرار، فهناك آخرون أتخذوه”.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكد عقب إجتماعه أول أمس الخميس أن مباراة كأس السوبر الأوروبي بين نادي بايرن ميونخ الألماني الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا ونادي إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي، ستقام في بودابست يوم الخميس المقبل بحضور جماهير، وستكون هذه هي أولى المباريات على أجندة بطولات اليويفا ، التي تشهد حضور الجماهير منذ بداية أزمة جائحة كورونا.

ومن المنتظر السماح لكُل فريق بحضور ثلاثة آلاف من مشجعيه، سيتم توزيعهم على ثلثي مساحة الاستاد الذي تبلغ سعته 67 الف مشجع .

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وكان معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أدرج بودابست مساء يوم الأربعاء الماضي (قبل إعلان يويفا بيوم) ضمن البؤر الخطيرة لفيروس كورونا بسبب أرتفاع حالات الإصابة هناك، وأعقب ذلك صدور تحذير من الخارجية الألمانية من السفر إلى هناك وهو التحذير الذي سيسري على جماهير الكرة أيضًا.

ولا يزال يويفا حتى الآن متمسكًا بخطط إقامة المباراة في ستاد بوشكاش ارينا بحضور الجماهير.

وكانت مباراة بايرن أمام شالكه أقيمت في ميونخ بدون حضور جماهيري نظراً لأرتفاع حالات الإصابة في مدينة ميونخ، حيث تخلى بايرن قبل وقت قصير من المباراة عن خطته الخاصة بحضور 7500 مشجع للمباراة.

وقال فليك إنه عازم على “التركيز” مع فريقه على المهمة الرياضية وأضاف:” سنحاول أن نكسب هناك وأن نحصل على اللقب التالي. وسيكون ذلك خاتمة رائعة”، وذلك في إشارة إلى طموح النادي البافاري إلى الحصول على البطولة الرابعة له في هذا العام بعد فوزه ببطولتي الدوري والكأس في ألمانيا وبطولة دوري الأبطال الأوروبي.