تيمو فيرنر قدم هدية خاصة لناجلسمان قبل الرحيل إلى تشيلسي

كشف يوليان ناجلزمان ، المدير الفني لنادي لايبزيج الألماني، عن الهدية التي قدمها له المهاجم الدولي تيمو فيرنر لتوديعه قبل انتقال اللاعب إلى تشيلسي الإنجليزي.
وفي تصريحات لصحيفة “لايبتسيجر فولكس تسايتونج” الألمانية المحلية الصادرة اليوم السبت، قال ناجلزمان إن فيرنر أهداه ” خوذة دراجة نارية باللونين الأحمر والأسود مع كلمة إهداء… هدية جميلة”.
وأضاف ناجلزمان أن فيرنر وزع العديد من الهدايا وقال:” تيمو لاعب وإنسان غير عادي، وقد بعث بهدايا وداع إلى جميع الزملاء المقربين، ويمكنك القول الآن إن لديه ما يكفي من المال، ورغم ذلك، فهو ليس مضطراً لأن يفعل هذا”.
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