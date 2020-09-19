سوق الانتقالات | ميلان يتقدم السباق أمام برشلونة من أجل ممفيس ديباي

ظهر العملاق الإيطالي إيسي ميلان كمرشح جديد للتعاقد مع هدف برشلونة في سوق الانتقالات “ممفيس ديباي” من ليون الفرنسي في آخر أسبوعين من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتم ربط الدولي الهولندي بشدة بالانتقال إلى برشلونة بتوصية من المدرب الهولندي رونالد كومان مع مطالبة ليون بعرض بقيمة 30 مليون يورو من أجل التخلي على مهاجم إيندهوفن السابق.

وأشار رئيس نادي ليون “جان ميشيل أولاس” الأسبوع الماضي عبر تغريدة في موقع تويتر أن نظيره “جوسيب بارتوميو” أكد له أن برشلونة لا يستطيع تحمل تكلفة مهاجم مانشستر يونايتد السابق في الوقت الحالي.

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وتزعم التقارير الواردة من شبكة قنوات سكاي سبورتس الايطالية أن فريق “ستيفانو بيولي” سيتحرك الآن من أجل ديباي مع إمكانية إدراج البرازيلي “لوكاس باكيتا” كجزء من الصفقة.

وأعرب “ممفيس ديباي” عن نيته عدم التوقيع على عقد جديد مع ليون الفرنسي مع اقتراب نهاية عقده الحالي، والذي ينتهي في يوليو 2021، في حين يرتبط باكيتا مع الميلان بموجب عقد يبقيه في السان سيرو حتى يوليو 2023.

وكافح الدولي البرازيلي للحصول على مركز أساسي بالفريق الأول في ميلان، لكن عدد مشاركاته هو 24 مباراة فقط في الدوري الايطالي وهدف وحيد خلال موسمين قضاهم في إيطاليا.

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