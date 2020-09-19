أستون فيلا يُعيد برتران تراوريه إلى الدوري الانجليزي

أعلن نادي ليون الفرنسي السبت انتقال مهاجمه الدولي البوركينابي بيرتراند تراوري إلى أستون فيلا الانجليزي مقابل 18,4 مليون يورو.

وتوصل الفريقان إلى إتفاق نهائي قبل أيام بشأن عودة تراوري إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا حيث سبق له أن دافع عن ألوان فريق تشليسي، إلا أن تأخر الإعلان الرسمي عن الصفقة ارتبط بمشكلة أصدار رخصة عمل خاصة بالمهاجم.

وإلى مبلغ الـ 18،4 مليون يورو، يمكن أن تضاف مكافآت بحد أقصى 2,2 مليون يورو، إلى حوافز بنسبة 15 بالمئة على أي مكاسب مالية ناتجة عن إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

وصل تراوريه البالغ 25 عامًا إلى النادي الفرنسي في يونيو 2017 مقابل 10 ملايين يورو من تشيلسي الذي كان أعاره في موسم 2016-2017 إلى أياكس أمستردام الهولندي.

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وتألق المهاجم البوركينابي في عامه الأول في الـ “ليج1” بتسجيله 20 هدفًا في 50 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، قبل أن يعاني لفرض نفسه مجدداً اذ لم يسجل في موسم 2018-2019 سوى 12 هدفًا في 52 مباراة، لتعود وتتقلص أهدافه إلى أربعة في الموسم المنصرم في 33 مباراة، فيما لم يهز الشباك سوى مرة واحدة في الدوري في 22 مباراة.

هذا التراجع دفع بالمدرب رودي جارسيا إلى وضع تراوري على مقاعد البدلاء وعدم الأعتماد عليه، علمًا أنه أعتبر المسبب في هزيمة ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية في نسختها الـ 26 الأخيرة في 31 يوليو الماضي، بعد أهداره ركلته الترجيحية أمام باريس سان جيرمان الفائز بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما سلبًا في الوقتين الأصلي والأضافي.

بدأ تراوري مسيرته في أوكسير ولعب في صفوفه بين عامي 2009 و2013 قبل انتقاله إلى تشيلسي (2013-2014) وأرتدى قميص النادي اللندني خلال 13 مباراة بين 2014 و2017، لتتم إعارته إلى فيتيس ارنهيم الهولندي موسم 2014-2015 (51 مباراة، 20 هدفًا) ومن ثم أياكس في موسم 2016-2017 (39 مباراة، 13 هدفًا).