أخبار النصر| بالصور.. مارتينيز يُثير اهتمام إعلام الأرجنتين

ظهر محترف نادي النصر، جونزالو مارتينيز، بصورة جيدة خلال مواجهة الأمس أمام سباهان الإيراني، والتي انتهت بفوز فارس نجد بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وأشادت صحيفة “ole” الأرجنتينية بما قدمه مارتينيز خلال اللقاء، وقالت أن بصمته مع النصر ظهرت للمباراة الثانية على التوالي، وساعد في تحقيق الانتصار 2 ـ 0 عن طريق عبدالله مادو وعبدالرزاق حمدالله.

وأوضحت أن اللاعب الأرجنتيني ساهم في إحراز الهدف الثاني لفريقه، بعدما مرر كرة ساحرة إلى زميله عبداللطيف الغنام، الذي قدم تمريرة حاسمة إلى هداف النصر، عبد الرزاق حمد الله، ليُسدد الكرة في شباك الإيرانيين.

وأشارت إلى أن نجم ريفر بليت السابق تعرض لبعض الأخطاء العنيفة، إحداها كان في بداية المباراة، وتم استبدال مارتينيز في 32 دقيقة من الشوط الثاني.

هذا ويتصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، ويأتي السد القطري في المركز الثاني برصيد ثمانية نقاط، ثم سباهان ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا العين الإماراتي بنقطة واحدة.

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