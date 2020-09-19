اخبار الرياضه

رياضة | في غياب حجازي.. وست بروميتش يسقط بخماسية أمام إيفرتون بالبريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر في غياب حجازي.. وست بروميتش يسقط بخماسية أمام إيفرتون بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق وست بروميتش المحترف في صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي أمام ايفرتون بالخسارة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الممتاز. 

وسجل كوليفرت لوين مهاجم ايفرتون هاتريك في شباك وست بروميتش، بينما تكفل جيمس رودريجيز ومايكل كين بإحراز الهدفين الآخرين، وجاء هدفي وست بروميتش عن طريق بيريرا ودينجانا. 

Advertisements

 

وغاب احمد حجازي عن تلك المباراة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في تدريبات الفريق. 

يذكر أن هذه هى الهزيمة الثانية لفريق وست بروميتش هذا الموسم، حيث تعرض للخسارة أمام ليستر سيتي في الجولة الأولى.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا