رياضة | بايرن ميونيخ يقترب من خطف هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يقترب من خطف هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي بايرن ميونيخ الألماني من خطف هدف نادي برشلونة الاسباني الأول خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونيخ تواصل مع نادي أياكس أمستردام الهولندي لإمكانية ضم اللاعب ديست خلال هذا الصيف.

وأضافت التقارير أن ديست هو هدف نادي برشلونة الاسباني الأول هذا الصيف حيث أبلغ رونالد كومان إدارة النادي الكتالوني بضرورة ضم اللاعب من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي.

يذكر أن ديست قد تألق بقوة مع نادي أياكس أمستردام خلال الموسم الماضي فى بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الهولندي الممتاز حيث أصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري.