رياضة | الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر داخل النادي الأهلي بأن المارد الأحمر اقترب من ضم صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

وتابع المصدر أن الصفقة هي المدافع بدر بانون وقد تم بالفعل إنهاء المفاوضات معه ومع إدارة نادي الرجاء المغربي، تمهيدًا للانضمام لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.

وأكد أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ستعلن عن الصفقة، بعد حسم المفاوضات بين إدارة القلعة الحمراء مع اللاعب وناديه حول المقابل المادي وقيمة العقد.