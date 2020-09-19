رياضة | لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مصدر مُسوول بالنادي الأهلي، أن لجنة التخطيط بالنادي رفضت فكرة إعارة الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق الأول، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية.

وكشف المصدر: "إدارة الفريق تسعى لبيع اللاعب نهائيًا، وهناك رفض تام من جانب الإدارة لمبدأ الإعارة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للنادي الأهلي للتعاقد مع لاعب أجنبي أخر".

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وواصل:" الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، أبلغ إدارة النادي أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب الأنجولي في الفريق خلال الفترة المقبلة، مطالبًا ببيعه خلال فترة الانتقالات الجارية، وضم لاعب أجنبي بدلا منه".

وأضاق:" هناك العديد من الأندية الخليجية والمصرية عرضت على القلعة الحمراء بشكل ودي، استعارة جيرالدو دا كوستا دون دفع مقابل مادي، على أن تتكفل براتبه طوال فترة الإعارة".

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.