الامارات | مرتضى منصور: لدينا 11 لاعباً مصاباً ومدرب هارب

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لدينا 11 لاعباً مصاباً ومدرب هارب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى رئيس نادي الزمالك غضبه الشديد من خسارة فريقه أمام أسوان وإعلان الأهلي بطلاً للدوري المصري بشكل رسمي، وعلل سبب خسارة فريقه إلى ضغط المباريات التي تسببت في إصابة عدد كبير من اللاعبين إضافة إلى هروب المدرب الفرنسي.

وكان الزمالك قد خسر مباراته أمام أسوان بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري، أمس، هو ما جعل النادي الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، للمرة الثانية والأربعين في تاريخه، عقب تعثر غريمه التقليدي الزمالك.

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وقال رئيس الزمالك مرتضى منصور في مداخلة لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة النادي: "ارحمونا من الضغط قبل مباراة الرجاء في أفريقيا، حرام عندي 11 لاعبا مصاباً ومدرب هربان والتحكيم عليا كمان، كشري (مدرب أسوان) لو وقف على رأسه ميكسبش الزمالك بلاعيبته ولكن عندي غيابات تسببت في خسارة الزمالك".

وطالب رئيس الزمالك وزير الشباب بالتدخل بسبب ضغط المباريات قبل مواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

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