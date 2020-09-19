شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أخر اتصال بين أمير مرتضى و«فيريرا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل امير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق، خلال الساعات القليلة الماضية من أجل الاتفاق على قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لمصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء، رفض ذكر اسمه، فإن المدرب البرتغالي وافق على تدريب الفريق ورفض التحدث في الأمور المالية لعلاقته الطيبة بالجماهير واللاعبين ومجلس الإدارة.