شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجرى «رابيد تسيت» استعدادًا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، بقيادة أحمد سامى، لـ «رابيد تيست»، اليوم السبت، تنفيذًا لبروتوكول اتحاد الكرة بإجراء هذا التحليل قبل 48 ساعة من أي مباراة.

ويستعد الموج الأزرق لمواجهة المصري، الاثنين المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعكف الجهاز الفنى لسموحة على رفع الحمل البدني للاعبين في التدريبات اليومية من أجل تجهيز كافة اللاعبين والاعتماد عليهم خلال المباريات المقبلة في الدوري.

وينطلق، في الخامسة من مساء اليوم، تدريب الفريق والذى سيشمل التركيز على علاج بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مواجهة الجونة الأخيرة والتى انتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف الإضافة إلى تنفيذ مواصلة تجهيز اللاعبين العائدين لحسابات الجهاز الفنى والذين يرغب في افعتماد عليهم الفترة المقبلة.

وقبل انطلاق التدريب المسائى سيعقد أحمد سامى، المدير الفني، جلسة لمدة 30 دقيقة مع اللاعبين وبحضور جهازه المعاون لشرح بعض التفاصيل الخاصة بمواجهة المصري، خصوصًا بعد النتائج التي حققها أبناء بورسعيد مع على ماهر مؤخرًا.

وأبدى أحمد سامى ارتياحه بعض الشئ عقب أداء االلاعبين القوى أمام فريق الجونة العنيد، في إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأكد «سامى» أن روح اللاعبين القتالية من أهم المكاسب، بجانب مشاركة أكثر من لاعب كانوا خارج الحسابات في الفترة الماضية.

وأضاف أن مباراة المصرى من أصعب المواجهات لفريقه، خصوصًا وأن أبناء بورسعيد يرغبون في الهروب من دوامة الهبوط التي تطاردهم هذا الموسم، ولكن ذلك لا يمنع أن قدرات لاعبى سموحة وامكانياتهم العالية تؤهلهم لعبور المباراة بسلام وحصد نقاطها الثلاثة.

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في الوقت ذاته، نفى مدرب سموحة الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول رغبته في الاستغناء عن خدمات بعض لاعبى سموحة خلال الميركاتو الصيفى الحالي، وأكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، خصوصًا وأنه مازال في مرحلة استكشاف قدرات اللاعبين وإمكانيتهم.