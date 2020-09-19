شكرا لقرائتكم خبر عن «فيريرا» الأقرب.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن إعلان اسم المدير الفني الجديد رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الترقب والانتظار داخل نادي الزمالك ولدي الجماهير البيضاء انتظارًا لإعلان مجلس الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، عن هوية المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيقود الفريق.

وبات البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق، قاب قوسين أو ادني من تولي المهمة بشكل رسمي، إلا أن هناك خطوة واحدة تفصل مرتضي منصور، رئيس النادي، عن الإعلان رسميا عن تعيين «فيريرا» مديرًا فنيًا للفريق.

حيث ينتظر مرتضي منصور للسادسة مساء اليوم لعقد جلسة الحسم الأخيرة للإعلان رسميًا عن المدرب، حيث ينتظر المجلس تقرير أمير مرتضي منصور، المشرف على الكرة خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ اليوم، وبحضور أعضاء اللجنة الفنية للتصويت والاستقرار عن اسم المدرب، وفي حال اتفق الجميع على البرتغالي «فيريرا»، فسيتم إعلانه رسميًا مدير فنيًا للفريق.

وكان جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، قد عاد إلى دائرة الترشيحات من جديد لتولي القيادة الفنية للفريق، وذلك بعدما رأت اللجنة الفنية أنه الأنسب لقيادة الأبيض في الوقت الحالي.

وكان أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس الإدارة واللجنة الفنية المكلفة باختيار المدرب الأجنبي، قد أنهي اتفاقه مع «باتشيكو» على قيادة الفريق وتوصل معه لاتفاق نهائي حول كافة التفاصيل.

وعلمت «المصري اليوم» أنه في حالة استقرار مجلس الإدارة، برئاسة مرتضي منصور، على اختيار «باتشيكو» فلن يكون هناك أي عائق لتوليه المهمة بشكل رسمي خلال ساعات، إلا أن الأفضلية حاليًا تبقى لـ«فيريرا».

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