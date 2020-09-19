الزمالك يتوصل لاتفاق مع «باتشيكو» لتدريب الفريق.. وخطوة واحدة تتبقى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إلى دائرة الترشيحات من جديد لتولي القيادة الفنية للزمالك، وذلك بعدما رأت اللجنة الفنية أنه الأنسب لقيادة الأبيض في الوقت الحالي.
وكان أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس الإدارة واللجنة الفنية المكلفة باختيار المدرب الأجنبي، قد أنهي اتفاقه مع «باتشيكو» على قيادة الفريق وتوصل معه لاتفاق نهائي حول كافة التفاصيل.
وعلمت «المصري اليوم» أنه في حالة استقرار مجلس الإدارة، برئاسة مرتضي منصور، على اختيار «باتشيكو» فلن يكون هناك أي عائق لتوليه المهمة بشكل رسمي خلال ساعات.
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