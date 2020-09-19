شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف عن الأسماء المرشحة لمعاونة مدرب الزمالك الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، على أسماء المدربين المصريين، الذين سيتواجدوا في الجهاز الفني الجديد.
وقال مرتضي منصور إن الثنائي أحمد عبدالرؤوف وأمير عبدالعزيز، سيتواجد أحدهما في الجهاز الفني الجديد، وفقًا لرغبة المدير الفني.
وسيعلن مرتضي منصور اسم المدير الفني الجديد، خلال الساعات القليلة المقبلة.
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