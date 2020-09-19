شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الإطاحة بـ«يحيى» بعد الهزيمة أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لعدم الاستعانة بطارق يحيى في مهمة المدير الفني المؤقت خلال الفترة المقبلة، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق الأبيض من أسوان، بقيادة أحمد كشري.

ويعود القرار المحتمل لحالة الاستياء التي انتابت الجماهير ومجلس الإدارة، وعلى رأسه مرتضى منصور، من طريقة إدارة «يحيى» للمباراة.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي أن فاروق جعفر طالب مسؤولي القلعة البيضاء بعدم الاستعانة بـ«يحيى» في تدريب فريق الزمالك ولو بصفة مؤقتة.