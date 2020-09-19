شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك.. تعثر وكيل جروس فى إقناعه.. ومفاضلة جديدة بين المرشحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية، توارد العديد من الأنباء حول ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد للزمالك، حيث أشار وكيل أعمال السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للزمالك إلى إنه سيجرى عملية جراحية فى عينه لذلك لن يستطيع قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة الجارية، ثم طلب الحصول على مهلة جديدة من أجل إقناع المدرب السويسرى بقيادة الأبيض، ويستعرض "الخليج 365" فى التقرير التالى أبرز الأحداث وتفاصيلها فى ملف المدرب الجديد فى ساعات حسم هذا الملف بقلعة ميت عقبة وما يحدث داخل أروقة النادى الأبيض.

تعثر وكيل جروس فى إقناعه بقبول المهمة



وكيل السويسرى جروس عرض خدمات المدرب على إدارة الزمالك عقب رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع النادى الأبيض، من أجل تولى قيادة التعاون السعودى، ولم تتحمس إدارة القلعة البيضاء فى بادئ الأمر للمسألة إلا إنه بعد تفكير حول الموقف اقتنعت إدارة الزمالك بفكرة استقدام جروس فى ولاية ثانية، ليتم منح الضوء الأخضر لوكيله للتفاوض معه وعرض وكيله على الزمالك إبرام عقد لمدة شهرين يكون قابل للتجديد حال الفوز بدورى أبطال إفريقيا ويكون أيضا قابل للفسخ حال عدم تتويج الفريق بالبطولة وطلب من إدارة الزمالك أن يتم منحه مستحقاته المتأخرة لدى النادى حتى يفتح معه باب الحديث فى عودته ولكن تعثر وكيله فى إقناعه وقال للإدارة البيضاء إن أمر طبى يحول دون عودته وإنه سيحاول إقناعه فى الساعات القادمة.

وماذا بعد تعثر التفاوض مع جروس؟



الزمالك يتحرك فى كافة الاتجاهات حيث يتفاوض أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة مع البرتغالى فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، بشكل مباشر، دون وساطة أي وكلاء فى المسألة ويحاول إقناعه بقبول مهمة العودة إلى قلعة ميت عقبة مع المفاضلة الجديدة بين عدد من المرشحين، خاصة بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس النادى عن انحصار المنافسة بين السويسرى كريستيان جروس والبرتغالى فيريرا، إلا إن اعتذار جروس بحسب إخطار وكيله سيعيد المفاضلة بين الأسماء التى تم طرحها على الإدارة البيضاء من أجل إنهاء الملف سريعاً.