شكرا لقرائتكم بايرن يقسو على شالكه بثمانية أهداف في افتتاح الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه فريق بايرن ميونخ، حامل اللقب، إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه، بعدما افتتح منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوز كبير على ضيفه شالكه 8 - صفر اليوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري.

وتقمص سيرج نابري دور البطولة لفريق بايرن بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الرابعة و47 و59، وليون غوريتسكا في الدقيقة 19 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 31 من ركلة جزاء وتوماس مولر في الدقيقة 69 وليروي ساني في الدقيقة 71 وجمال موسيالا في الدقيقة 81. وحصد بايرن ميونخ أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل شالكه بلا نقاط.