شكرا لقرائتكم بايرن يقسو على شالكه بثمانية أهداف في افتتاح الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه فريق بايرن ميونخ، حامل اللقب، إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه، بعدما افتتح منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوز كبير على ضيفه شالكه 8 - صفر اليوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري.
وتقمص سيرج نابري دور البطولة لفريق بايرن بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الرابعة و47 و59، وليون غوريتسكا في الدقيقة 19 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 31 من ركلة جزاء وتوماس مولر في الدقيقة 69 وليروي ساني في الدقيقة 71 وجمال موسيالا في الدقيقة 81. وحصد بايرن ميونخ أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل شالكه بلا نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن يقسو على شالكه بثمانية أهداف في افتتاح الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.