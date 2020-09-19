شكرا لقرائتكم الزمالك يخسر من أسوان.. والأهلي يحسم بطولة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض فريق الزمالك للخسارة صفر - 1، اليوم الجمعة، أمام أسوان، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.
وسجل أسوان هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه إبراهيم جلال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وبهذه الخسارة يتوج الأهلي بلقب الدوري نظرا للنقاط الثلاث التي ستخصم من الزمالك بنهاية الموسم، بعد عدم حضوره إلى ملعب "ستاد القاهرة" في مباراة القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي.
ورفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة في المركز الثاني بفارق 17 نقطة خلف الأهلي متصدر الترتيب والذي يواجه مصر المقاصة غدا السبت.
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